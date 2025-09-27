Росавиация: в аэропорту Казани сняли временные ограничения на прием и выпуск судов

В аэропорту Казани сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

В ведомстве отметили, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ограничения в работе аэропорта Казани были введены в 6:39 по московскому времени. До этого прием и выпуск воздушных судов был приостановлен в аэропортах Астрахани и Волгограда.

В ночь на субботу Telegram-канал SHOT сообщал о взрывах в небе над Волгоградом. Предварительно, сработали средства противовоздушной обороны, были сбиты несколько воздушных целей.

Ранее дрон атаковал «КамАЗ» и здание администрации в Белгородской области.