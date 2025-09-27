На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, какая погода ожидает москвичей в субботу

Гидрометцентр: в субботу в Москве ожидается дождь и до +12°C
Владимир Федоренко/РИА Новости

Москвичей и гостей столицы в субботу ожидает дождливая погода, сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, днем в Москве воздух прогреется до +10... +12°C. В ночь на воскресенье похолодает до +4°C.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

В Подмосковье в субботу днем будет +8... +13°C. В ночь на воскресенье столбик термометра покажет +1°C.

27 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с понедельника в Москве начнется снижение температуры.

Температура немного повысится с четверга, но останется ниже нормы на 2 — 2,5°C и сохранится до конца недели.

Синоптик уточнил, что и конец сентября, и начало октября в Москве будут холодными. В столице установится температурный фон, более характерный для середины октября.

25 сентября ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в предстоящие выходные в столичном регионе сохранится прохладная погода, а в субботу не исключены заморозки – температура может опуститься ниже нуля.

Ранее синоптик рассказал, когда ждать ночных заморозков в Московском регионе.

