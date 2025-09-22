Синоптик рассказал, когда ждать ночных заморозков в Московском регионе

На неделе с 22 сентября в Московском регионе повысится вероятность первых заморозков в ночные часы. Об этом »Москве 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в этот период произойдет окончательный переход к осени. В ночь с четверга на пятницу, 25–26 сентября, температура воздуха в Подмосковье может опуститься до 0°C, в Москве — до +1...+6°C.

Синоптик уточнил, что предсказать вероятность выпадения первого снега сложно. Он пояснил, что над европейской территорией России в этот период столкнутся холодная арктическая масса с севера и теплая влажная — с юга, вероятно, что осадки до региона не дойдут. Ильин добавил, что к началу октября может произойти потепление — воздух будет прогреваться до +12...+15°C.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что первый снег может выпасть в Московской области уже в субботу, 27 сентября. Столкновение влажного воздуха с холодными северными ветрами может привести к тому, что в пятницу в Среднем Поволжье и Волго-Вятском регионе, а в субботу — в Верхнем Поволжье, на севере и востоке Центральной России к ливням кое-где могут примешиваться заряды мокрого снега, уточнил он.

Ранее синоптик заявил, что больше солнечных дней в сентябре не будет.