Синоптики рассказали, когда в Москве похолодает

Вильфанд: заметное похолодание придет в Москву в понедельник
Виталий Белоусов/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу», что с понедельника в Москве начнется снижение температуры.

По его словам, в ночное время столбики термометра могут опуститься до нуля, а в Подмосковье — до -3°C.

«Такое заметное похолодание, потому что давление повысится. В понедельник, вторник, среду и четверг будет очень высокое давление, поэтому никаких осадков не будет, но погода будет холодная», — отметил Вильфанд.

Температура немного повысится с четверга, но останется ниже нормы на 2 — 2,5°C и сохранится до конца недели.

Синоптик уточнил, что и конец сентября, и начало октября в Москве будут холодными. В столице установится температурный фон, более характерный для середины октября.

25 сентября ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в предстоящие выходные в столичном регионе сохранится прохладная погода, а в субботу не исключены заморозки – температура может опуститься ниже нуля.

Ранее синоптик предупредила жителей Москвы и Подмосковья о резком похолодании и дождях.

