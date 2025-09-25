На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Синоптик спрогнозировала на выходные первые заморозки в Москве и Подмосковье

Синоптик Позднякова: в выходные в столичном регионе возможны заморозки
true
true
true
close
MVolodymyr/Shutterstock/FOTODOM

В предстоящие выходные в столичном регионе сохранится прохладная погода, а в субботу не исключены заморозки – температура может опуститься ниже нуля. Об этом RT сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При переменной облачности 27 сентября местами температура воздуха может достичь слабоотрицательных значений, предупредила специалист. Однако преобладать все-таки будут колебания температуры от +2 до +7 градусов ночью и от +7 до +12 градусов днем. Сохранится довольно сильный ветер, который как раз может защитить Московскую область от выхода на минус, отметила Позднякова.

«Но местами где-то [это всё равно] не исключено. Но за счёт того, что порывы ветра днём будут достигать 12–14 м/с, а температура будет +10...+12 градусов, будет ощущение, что на улице довольно холодно», — рассказала синоптик.

В воскресенье, 28 сентября, по её словам, прогнозируется облачная погода с прояснениями и без ощутимых осадков. Ночью температура воздуха будет варьироваться от +3 до +8 градусов в области и от +5 до +8 градусов в столице. Днем в Москве воздух прогреется до +11…+13 градусов, однако погода будет ощущаться холоднее из-за северного ветра. В целом в предстоящие выходные температурный режим будет ниже климатической нормы примерно на два-три градуса. Эта тенденция сохранится до конца месяца, заключила метеоролог.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни на территориях Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов РФ ожидается очень тёплая погода. Так, на юге Сибири и Дальнего Востока до конца недели прогнозируется температура на 5–8 градусов выше нормы. Температура выше 20℃ ожидается в Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и других регионах.

Ранее синоптик предупредила жителей Москвы и Подмосковья о резком похолодании и дождях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами