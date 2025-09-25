Синоптик спрогнозировала на выходные первые заморозки в Москве и Подмосковье

В предстоящие выходные в столичном регионе сохранится прохладная погода, а в субботу не исключены заморозки – температура может опуститься ниже нуля. Об этом RT сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При переменной облачности 27 сентября местами температура воздуха может достичь слабоотрицательных значений, предупредила специалист. Однако преобладать все-таки будут колебания температуры от +2 до +7 градусов ночью и от +7 до +12 градусов днем. Сохранится довольно сильный ветер, который как раз может защитить Московскую область от выхода на минус, отметила Позднякова.

«Но местами где-то [это всё равно] не исключено. Но за счёт того, что порывы ветра днём будут достигать 12–14 м/с, а температура будет +10...+12 градусов, будет ощущение, что на улице довольно холодно», — рассказала синоптик.

В воскресенье, 28 сентября, по её словам, прогнозируется облачная погода с прояснениями и без ощутимых осадков. Ночью температура воздуха будет варьироваться от +3 до +8 градусов в области и от +5 до +8 градусов в столице. Днем в Москве воздух прогреется до +11…+13 градусов, однако погода будет ощущаться холоднее из-за северного ветра. В целом в предстоящие выходные температурный режим будет ниже климатической нормы примерно на два-три градуса. Эта тенденция сохранится до конца месяца, заключила метеоролог.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни на территориях Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов РФ ожидается очень тёплая погода. Так, на юге Сибири и Дальнего Востока до конца недели прогнозируется температура на 5–8 градусов выше нормы. Температура выше 20℃ ожидается в Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и других регионах.

Ранее синоптик предупредила жителей Москвы и Подмосковья о резком похолодании и дождях.