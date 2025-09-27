На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Nexstar объявил о возобновлении работы с комиком Киммелом

Nexstar: шоу Джимми Киммела вернется в эфир
AP

В компании — владельце крупнейшего числа телевизионных станций в США Nexstar сообщили РИА Новости, что вновь будут транслировать шоу комика Джимми Киммела.

«Компания Nexstar сегодня объявила, что шоу Jimmy Kimmel Live! возвращается в эфир принадлежащих ей и партнерских телеканалов <...> начиная с сегодняшнего вечера», — говорится в сообщении.

Шоу Киммела транслировалось сетью американской компании ABC, значительная часть вещания которой обеспечивается телестанциями Nexstar.

19 сентября телеведущий Киммел не стал приносить извинения за свою шутку, связанную с трагедией вокруг политического активиста Чарли Кирка и Дональда Трампа. В результате шоу «Jimmy Kimmel Live!» временно прекратило выход в эфир на территории США, а позднее компания Disney уволила Киммела, работавшего на телеканале ABC с 2003 года.

Близкий к ситуации источник пояснил, что острое высказывание Киммела не было импровизацией, а частью сценария шоу. При этом руководство ABC не предприняло своевременных мер по редактированию контента — несмотря на то, что осведомлено о провокационном характере высказываний ведущего и его конфронтации с Дональдом Трампом.

Ранее Обама выступил в защиту телеведущего Киммела, раскритикованного Трампом.

