Обама выступил в защиту телеведущего Киммела, раскритикованного Трампом

Обама заступился за телеведущего Киммела, обвинив Трампа в давлении на СМИ

Экс-президент США Барак Обама выступил с комментариями в защиту телеведущего Джимми Киммела, подвергшегося критике со стороны действующего главы государства Дональда Трампа. Бывший американский лидер опубликовал заявление на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что свобода выражения мнений должна защищаться вне зависимости от того, каких политических взглядов придерживается тот или иной человек.

«Будь то Чарли Кирк или Джимми Киммел, сторонники MAGA или их оппоненты, свобода слова остается ключевым принципом демократии», — подчеркнул Обама.

По его словам, нынешняя администрация США прибегает к давлению на СМИ. Экс-президент выразил уверенность, что власти угрожают компаниям неприятными последствиями в случае отказа уволить неугодного им журналиста или комментатора. Подобное вмешательство в работу медиа представляет реальную угрозу для демократических институтов, написал бывший американский лидер.

«Это именно та форма государственного давления, от которой должна защищать Первая поправка», — добавил он.

Обама призвал СМИ вместо того, чтобы идти на уступки, проявлять больше стойкости при отстаивании своей независимости.

18 сентября издание Deadline сообщило, что показ вечернего шоу Jimmy Kimmel Live! с телеведущим Джимми Киммелом будет приостановлен на неопределенный срок. Решение было принято после того, как комик заявил, что в консервативного активиста Чарли Кирка мог стрелять сторонник Дональда Трампа. Он также обвинил движение MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой») в попытках использовать эту трагедию в политических целях.

Комментируя ситуацию, Трамп поздравил телеканал ABC с тем, что он «нашел смелость сделать то, что было необходимо».

Ранее стрелявший в Чарли Кирка американец пошутил, что на активиста напал его «двойник».