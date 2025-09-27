На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Ганьсу в центральном Китае
Uwe Anspach/Global Look Press

В провинции Ганьсу на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Сейсмологи изначально оценили магнитуду землетрясения в 5,6. Подземные толчки были зафиксированы в 21:49 по времени UTC (00:49 мск) в 71 километре к югу от города Динси, где проживает около 420 тысяч человек. Очаг находился на глубине порядка 10 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

25 сентября в западной части Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр землетрясения находился в 24 километрах к северо-востоку от города Мене-Гранде. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,8 километра.

24 сентября посольство России в Ханое рекомендовало находящимся во Вьетнаме россиянам не покидать дома и пополнить запасы продуктов и лекарств из-за приближения супертайфуна «Рагаса». Гражданам РФ посоветовали зарядить телефоны, подготовить фонари и обращаться в дипломатическую службу в случае ЧС, а также следить за новостями от местных властей и экстренных служб.

Ранее на Камчатке произошло шесть землетрясений за два часа.

