На западе Венесуэлы произошло землетрясение

В Венесуэле зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2
Sabirin Manurung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В западной части Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился в 24 километрах к северо-востоку от города Мене-Гранде. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,8 километра.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

22 сентября сообщалось, что на Камчатке за два часа зафиксировали шесть землетрясений магнитудой от 4 до 6,4.

21 сентября стало известно, что в Казахстане произошло землетрясение в девяти километрах от Алма-Аты.

18 сентября землетрясение магнитудой 7,4 зарегистрировано возле восточного побережья Камчатки. Эпицентр подземных толчков находился в 125 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Ранее на границе ядра Земли зафиксировали загадочный сдвиг.

