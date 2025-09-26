Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной российского кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. Об этом говорится в соболезновании предстоятеля РПЦ, опубликованном на сайте Русской Православной церкви.

В публикации патриарх отметил стремление Кеосаяна говорить правду о происходящем в стране и мире, отстаивать национальные интересы России.

«Приношу искренние соболезнования вам, Маргарите Симоновне [Симоньян, супруге Кеосаяна], родным и близким, друзьям и коллегам покойного, а также всем, кто знал и любил его», — говорится в телеграмме.

Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования родным и близким Кеосаяна. Глава государства добавил, что светлая память о Кеосаяне «навсегда сохранится в сердцах его близких», всех, кто знал «этого сильного духом человека и настоящего патриота России».

Режиссер Тигран Кеосаян скончался на 60-м году жизни. Девять месяцев назад телеведущий впал в кому после клинической смерти. У режиссера остались пятеро детей. Что говорят о смерти режиссера его коллеги и близкие — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Бондарчук назвал Кеосаяна символом эпохи смелости.