Минюст признал иноагентом бизнесмена Демьяна Кудрявцева

Министерство юстиции обновило список иноагентов, добавив экс-владельца The Moscow Times (признано в РФ иностранным агентом) Демьяна Кудрявцева (признан в РФ иностранным агентом) и кинокритика Зинаиду Пронченко (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сговорится на сайте министерства.

Помимо них, иноагентами был признаны журналист Андрей Калитин (признан в РФ иностранным агентом) и адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов (признан в РФ иностранным агентом). В реестр также была внесена независимая литературная премия «ДАР» (организация признана в РФ иностранным агентом).

Официальная причина внесения вышеперечисленных лиц в список на данный момент неизвестна.

В феврале Московский городской суд признал законным штраф в размере 15 тыс. рублей, назначенный кинокритику-иноагенту Антону Долину (признан в РФ СМИ-иноагентом) по делу об участии в деятельности нежелательной организации. По данным РИА Новости, на кинокритика составили протокол по этому делу из-за его сотрудничества с изданием «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией).

В середине января сообщалось, что Долин избавился от своего последнего бизнеса в России. С помощью ИП он создавал видео- и аудиоконтент с 2019 года. Бизнес помогал ему организовывать прямые эфиры на радио, а также монтировать ролики.

Ранее Володин рассказал об ужесточении законодательства об иноагентах за их действия против РФ.