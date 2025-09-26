В городе на севере Украины отключили воду

Отключение водоснабжения произошло в городе Чернигове на севере Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

В материале говорится, что водоснабжение пропало, так как объекты водоканала оказались обесточены.

О том, что в Чернигове и Черниговском районе наблюдаются проблемы с электроснабжением, в своем Telegram-канале написал глава администрации региона Вячеслав Чаус. По его словам, несколько объектов подверглись ударам. В связи с этим чиновник призвал жителей оставаться в безопасных местах.

25 сентября издание «Страна.ua» сообщило, что теплоэлектроцентраль в Чернигове стала целью для ударов. После прилетов город оказался обесточен.

За день до этого сухопутные войска Вооруженных сил Украины заявили об атаке на один из своих учебных центров. Официальной информации о том, где находится объект, не поступало. Но, по данным СМИ, он расположен на территории Черниговской области.

Отмечалось, что учебный центр мог подвергнуться атаке с применением баллистических ракет. Военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что на атакованном полигоне могли присутствовать инструкторы НАТО.

Ранее в Черниговской области зафиксировали повреждение критической инфраструктуры.