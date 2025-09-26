Жители Дании продолжают сообщать полиции о дронах

Aftonbladet: за сутки полиция Дании получила более 500 сообщений о дронах

За прошедшие сутки в датскую полицию поступило более 500 заявлений от жителей страны об увиденных беспилотниках. Об этом сообщает Aftonbladet.

По словам начальника полиции Петера Экебьерга, правоохранительные органы призывают людей продолжать передавать им информацию, например, фотографии дронов и их описание. Он добавил, что в аэропортах Дании в данный момент наблюдается высокий уровень загруженности.

25 сентября глава минобороны королевства Троельс Лунд Поульсен заявил, что Дания не знает, откуда в воздушное пространство страны залетели дроны, но их точно запустил профессионал.

Он отметил, что военные Дании не стали сбивать беспилотники, так как опасались, что обломки упадут на дома жителей. Министр добавил, что доказательств того, что это были российские дроны, нет.

В ночь на 25 сентября дроны были замечены не только в районе аэропорта города Ольборг на севере Дании, но и около трех других воздушных гаваней на территории королевства.

23 сентября власти Дании приостанавливали работу аэропорта Копенгагена из-за обнаружение нескольких дронов вблизи воздушной гавани. По информации датской полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Дании владельцам инфраструктуры могут разрешить сбивать дроны.