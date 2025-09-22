На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме анонсировали рассмотрение проекта о круглогодичном призыве в армию

Картаполов: Госдума рассмотрит проект о призыве в армию в течение года в среду
Александр Кряжев/РИА Новости

Депутаты Государственной думы рассмотрят в первом чтении законопроект, в рамках которого предлагается установить призыв на военную службу в течение календарного года, на пленарном заседании в среду. Об этом сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

«Да, как комитет и предлагал», — сказал глава комитета.

Данный законопроект был внесен в Госдуму в июле. Его авторами стали Картаполов и первый зампред комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Красов. Инициатива предполагает отмену традиционных весеннего и осеннего призывов с заменой их на ежегодный процесс с 1 января по 31 декабря. Сроки отправки призывников в войска при этом не изменятся.

17 сентября комитет Государственной думы по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект, в рамках которого предлагается ввести круглогодичный призыв на военную службу. Картаполов отмечал, что инициатива может быть рассмотрена уже на этой неделе.

Ранее россиянам раскрыли механизм законопроекта о круглогодичном приеме в армию.

