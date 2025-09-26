Водителя большегруза, устроившего ДТП с поездом под Смоленском, пока не нашли

Судьбы водителя грузовика, который столкнулся с грузовым поездом на переезде в Смоленской области, пока неизвестна. Об этом сообщил глава Руднянского муниципального округа Юрий Ивашкин в своем Telegram-канале.

«Машинист и его помощник госпитализированы с травмами средней тяжести. Судьба водителя фуры пока неизвестна», — написал он.

Пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия. Движение поездов приостановлено, добавил Ивашкин.

Утром 26 сентября в районе станции Рыжиково в Смоленской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль, в результате чего загорелись шесть вагонов с горючими материалами. Предварительно, с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином.

В ликвидации задействованы более 40 специалистов и 10 единиц техники. При столкновении пострадала локомотивная бригада.

Белорусская железная дорога сообщила об отмене ряда поездов в Россию.

Ранее в Ленинградской области грузовой поезд протаранил туристический автобус с паломниками.