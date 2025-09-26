Росавиация сообщила об ограничениях на полеты в аэропорту Волгограда

Аэропорт Волгограда ввел ограничения на полеты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь «Росавиации» Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул он.

Вечером 25 сентября в аэропорту Тамбова также были ограничены прием и отправка самолетов. Незадолго до этого МЧС объявило угрозу атаки БПЛА в регионе.

24 сентября власти сообщили об отражении массированной атаки БПЛА на объекты топливно-энергетической инфраструктуры в Волгоградской области.

Из-за падения обломков дронов в нескольких районах региона произошли возгорания сухой растительности. Их удалось оперативно ликвидировать.

При этом в Руднянском районе было нарушено электроснабжение села Подкуйково. Повреждений жилых строений и пострадавших не было.

Ранее российским школам дали алгоритмы действий при атаках беспилотников.