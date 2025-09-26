На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Волгограда ввел ограничения на полеты

Росавиация сообщила об ограничениях на полеты в аэропорту Волгограда
true
true
true
close
imfaydez/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Волгограда ввел ограничения на полеты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь «Росавиации» Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул он.

Вечером 25 сентября в аэропорту Тамбова также были ограничены прием и отправка самолетов. Незадолго до этого МЧС объявило угрозу атаки БПЛА в регионе.

24 сентября власти сообщили об отражении массированной атаки БПЛА на объекты топливно-энергетической инфраструктуры в Волгоградской области.

Из-за падения обломков дронов в нескольких районах региона произошли возгорания сухой растительности. Их удалось оперативно ликвидировать.

При этом в Руднянском районе было нарушено электроснабжение села Подкуйково. Повреждений жилых строений и пострадавших не было.

Ранее российским школам дали алгоритмы действий при атаках беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами