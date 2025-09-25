На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Йемене увеличилось количество пострадавших в результате ударов Израиля

В Йемене число раненых в результате ударов Израиля возросло до 142
Khaled Abdullah/Reuters

Число раненых в результате ударов Израиля по столице Йемена Сане возросло до 142, еще восемь человек не выжили. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения правительства хуситов в Йемене Анис аль-Асбахи в соцсети Х.

До этого стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдавал приказ об атаке на объекты движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене, находясь на борту самолета, который направлялся в США.

Авиаудары произошли 25 сентября. Они были нанесены по столице страны Сане, в том числе по военному лагерю, расположенному на территории президентского дворца, во время трансляции еженедельного выступления лидера хуситов Бадр эд-Дина аль-Хуси.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил атаку на объекты в Йемене. При этом он уточнил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поразила несколько военных лагерей, включая лагерь генерального штаба хуситов, уничтожила десятки боевиков-хуситов, а также склады с БПЛА и оружием.

Ранее Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства хуситов.

