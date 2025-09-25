На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нетаньяху приказал нанести удар по хуситам пока летел в США

Нетаньяху отдавал приказ об атаке на Йемен, находясь в небе на пути в США
Abir Sultan Pool/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдавал приказ об атаке на объекты повстанческого движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене, находясь на борту самолета, который направлялся в Соединенные Штаты. Информация об этом появилась на сайте канцелярии Нетаньяху.

«Нетаньяху отдал приказ об ударах по Йемену с борта самолета «Крыло Сиона», когда направлялся в Вашингтон, и после этого регулярно получал обновления по ситуации от министра обороны, начальника штаба ЦАХАЛ и своего военного секретаря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удары наносились по складам военной техники, а также по штабам хуситов.

Атака Израиля на Йемен произошла 25 сентября. Авиаудары были нанесены по столице страны Сане, в том числе по военному лагерю, расположенному на территории президентского дворца, во время трансляции еженедельного выступления лидера хуситов Бадр эд-Дина аль-Хуси.

Ранее хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по Израилю.

