В Москве у храма Христа Спасителя поймали лису

Спасатели отловили лису на стройке у храма Христа Спасителя в Москве
Piotr Krzeslak/Shutterstock/FOTODOM

В Москве, возле храма Христа Спасителя на Волхонке, была замечена лиса. Информацию об этом распространили спасатели отряда «СпасРезерв» в своем Telegram-канале.

Животное укрывалось среди строительных материалов. Спасатели использовали специальную петлю для отлова животных, чтобы поймать лису, после чего поместили ее в переноску. Затем хищника доставили в Московский зоопарк и передали под наблюдение специалистов.

25 сентября в Кирове, при проведении ремонтных работ в одном из банковских отделений, был обнаружен питон. Змея, достигавшая в длину около двух метров, обитала в отверстии для электропроводки. Электрик, устанавливавший розетки, обнаружил пресмыкающееся и извлек его голыми руками, предварительно надев перчатки.

В июле в Подмосковье на видео сняли, как лисица поедала мороженое, игнорируя ПДД.

Ранее ветеринар объяснил, что делать, обнаружив потерявшегося кота.

