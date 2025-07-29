В Подмосковье на видео сняли, как хищник поедал мороженое, игнорируя ПДД

В Подмосковье на видео попало, как лиса ела мороженое на проезжей части

В Подмосковье лиса ела мороженое на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«В Подмосковье лиса выпросила у людей мороженое», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как животное стоит на проезжей части в необорудованном для пешеходов месте и ест мороженое, которое люди положили ему на дорогу.

До этого сообщалось, что в городе Межгорье республики Башкортостан медведь прятался от людей за припаркованной машиной. На кадрах видно, как медведь несколько раз выглядывает, сидя за черным припаркованным автомобилем. При этом рядом с хищником лежит перевернутый мусорный бак.

Кроме того, в Хасанском районе Приморского края леопард гулял по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как леопард идет по проезжей части, после чего уходит на обочину дороги. По информации канала «Новости Приморья и Владивостока», хищника заметили на трассе, на территории заповедника «Земля леопарда».

Ранее в Ленобласти на видео попало, как волки бегали по проезжей части.