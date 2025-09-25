Мэр Новороссийска посетил в больнице пострадавших при атаке БПЛА на город

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко рассказал в Telegram-канале о своем визите в Краевую клиническую больницу №1, в которую были госпитализированы пострадавшие в результате атаки украинских беспилотников на город.

«На данный момент состояние обоих пациентов – новороссийца и женщины, приехавшей в город-герой на отдых, оценивается как тяжелое, но стабильное. Они находятся в надежных руках, под круглосуточным наблюдением опытных специалистов», — написал Кравченко, пожелав пострадавшим скорейшего восстановления и полного выздоровления.

24 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Новороссийск подвергся массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, беспилотники ударили по центру города, в районе гостиницы «Новороссийск».

По данным мэрии города, при атаке дронов ВСУ в Новороссийске пострадали восемь человек. Уточняется, что шестерых человек, в том числе одного несовершеннолетнего, госпитализировали. У троих из них диагностировали травмы средней тяжести, трое находятся в тяжелом состоянии. Еще двое человек не выжили.

Ранее Кравченко сообщил о более 100 обращений жителей о повреждении домов.