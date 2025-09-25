На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мэр Новороссийска посетил в больнице пострадавших при атаке БПЛА на город

Мэр Новороссийска Кравченко рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
true
true
true
close
Telegram-канал Андрей Кравченко | Глава города Новороссийск

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко рассказал в Telegram-канале о своем визите в Краевую клиническую больницу №1, в которую были госпитализированы пострадавшие в результате атаки украинских беспилотников на город.

«На данный момент состояние обоих пациентов – новороссийца и женщины, приехавшей в город-герой на отдых, оценивается как тяжелое, но стабильное. Они находятся в надежных руках, под круглосуточным наблюдением опытных специалистов», — написал Кравченко, пожелав пострадавшим скорейшего восстановления и полного выздоровления.

24 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Новороссийск подвергся массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, беспилотники ударили по центру города, в районе гостиницы «Новороссийск».

По данным мэрии города, при атаке дронов ВСУ в Новороссийске пострадали восемь человек. Уточняется, что шестерых человек, в том числе одного несовершеннолетнего, госпитализировали. У троих из них диагностировали травмы средней тяжести, трое находятся в тяжелом состоянии. Еще двое человек не выжили.

Ранее Кравченко сообщил о более 100 обращений жителей о повреждении домов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами