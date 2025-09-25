Тайна гибели россиянки в Испании раскрыта через 20 лет

Национальная полиция Испании благодаря анализу отпечатков пальцев установила личность женщины, ставшей жертвой таинственного убийства в Барселоне 20 лет назад. Об этом пишет BBC.

Долгое время личность женщины не удавалось установить и расследование оставалось нераскрытым. Ясность в ситуацию помог внести обмен данными между Испанией и Турцией при координации Интерпола. Турецкие правоохранители передали испанским коллегам информацию о возможном совпадении отпечатков пальцев с базами данных в Турции. После дополнительного анализа официально подтвердилась личность погибшей.

Как оказалось, в июле 2005 года жертвой убийства в Барселоне стала уроженка России. На момент смерти ей был 31 год. Личность женщины также была подтверждена российскими властями.

В 2019 году в квартире в испанском городе Матаро нашли тело 13-летней гражданки России. Результаты вскрытия показали, что девочка была убита. По данным источников, на шее несовершеннолетей были обнаружены раны, нанесенные холодным оружием.

Тогда СМИ сообщали, что девочку мог зарезать ее 16-летний брат. После расправы над девочкой подросток сбежал из страны, связался со своим 18-летним московским другом и по неосторожности рассказал ему об убийстве. Приятель сразу же сдал злоумышленника полиции. Управление Следственного комитета по Москве приняло к производству дело об убийстве девочки.

Ранее следователи раскрыли убийство семьи 30-летней давности благодаря следам на окурках.