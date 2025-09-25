На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тайна гибели россиянки в Испании раскрыта через 20 лет

BBC: россиянка оказалась жертвой таинственного убийства в Испании 20 лет назад
true
true
true
close
Juan Medina/Reuters

Национальная полиция Испании благодаря анализу отпечатков пальцев установила личность женщины, ставшей жертвой таинственного убийства в Барселоне 20 лет назад. Об этом пишет BBC.

Долгое время личность женщины не удавалось установить и расследование оставалось нераскрытым. Ясность в ситуацию помог внести обмен данными между Испанией и Турцией при координации Интерпола. Турецкие правоохранители передали испанским коллегам информацию о возможном совпадении отпечатков пальцев с базами данных в Турции. После дополнительного анализа официально подтвердилась личность погибшей.

Как оказалось, в июле 2005 года жертвой убийства в Барселоне стала уроженка России. На момент смерти ей был 31 год. Личность женщины также была подтверждена российскими властями.

В 2019 году в квартире в испанском городе Матаро нашли тело 13-летней гражданки России. Результаты вскрытия показали, что девочка была убита. По данным источников, на шее несовершеннолетей были обнаружены раны, нанесенные холодным оружием.

Тогда СМИ сообщали, что девочку мог зарезать ее 16-летний брат. После расправы над девочкой подросток сбежал из страны, связался со своим 18-летним московским другом и по неосторожности рассказал ему об убийстве. Приятель сразу же сдал злоумышленника полиции. Управление Следственного комитета по Москве приняло к производству дело об убийстве девочки.

Ранее следователи раскрыли убийство семьи 30-летней давности благодаря следам на окурках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами