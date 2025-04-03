В российском регионе раскрыли убийство 30-летней давности благодаря следам на окурках

В Свердловской области суд рассмотрит дело Виктора Петриченко из Белогорска Амурской области, обвиняемого в убийстве 32-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в ночь с 31 декабря 1992 года на 1 января 1993 года Петриченко расправился с семью людьми, включая двух детей 12 и 13 лет. Утром в тот день злоумышленник познакомился с предполагаемыми жертвами на вокзале «Свердловск Пассажирский». Преступника привлек внешний вид мужчин, который говорил об их достатке: он втерся к ним в доверие, распивал спиртные напитки. В итоге новые знакомые позвали Петриченко справить с их семьями Новый год. Все вместе они поехали в Каменск-Уральский. С собой у преступника был слесарный молоток, который он прятал под одеждой.

В доме будущих жертв Петриченко подмешал в спиртосодержащие напитки клофелин, а затем угостил ими всех взрослых. Когда те уснули, он убил их, нанеся множественные удары по голове. С каждым из несовершеннолетних преступник расправился позже, заманивая их по одному на кухню.

Покончив с семерыми, Петриченко обыскал дом, украл 86 тысяч рублей и скрылся.

«Раскрыть преступление удалось благодаря новым методикам при проведении молекулярно-генетической экспертизы, согласно заключению которой биологические следы на изъятых на месте преступления окурках принадлежат Петриченко», — поделились в прокуратуре.

Также следы отпечатков пальцев мужчины совпали со следами на мебельном ящике и бутылке водки, изъятых на месте ЧП.

Свою вину в преступлении амурчанин признал в полном объеме.

Ранее в Москве раскрыли 13 убийств 20-летней давности.