Сбежал в Москву из Испании? За что брат убил 14-летнюю сестру

Управление Следственного комитета по Москве приняло к производству дело об убийстве 14-летней россиянки в испанском городе Матаро. Как стало известно столичным правоохранителям, с девушкой мог расправиться ее 16-летний брат.

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Совершив преступление, он обратился за помощью к 18-летнему приятелю из Москвы, пишет газета «МК». Подросток рассказал ему об убийстве сестры, вскоре после которого он покинул Испанию. Его друг сразу же сообщил о разговоре в полицию.

Напомним, что трагедия произошла 16 июня 2019 года в каталонском городе Матаро, расположенном в 30 км к северу от Барселоны. Незадолго до происшествия 37-летняя гражданка России Ольга Кавер уехала в Москву на день рождения старшего 22-летнего сына. Проживающих с ней в Испании детей — 14-летней дочь и 16-летнего сына — она оставила под присмотр соседей, которые также являются выходцами из РФ.

16 июня Кавер долгое время не могла связаться со своими детьми. Она позвонила соседям, чтобы те разыскали подростков. Знакомые попытались проникнуть в квартиру, но она была заперта.

В итоге сосед попал в дом, перебираясь по балконам. Там он нашел тело девочки с ножевыми ранениями в области горла. Ее 16-летнего брата рядом не было — вскоре он был объявлен в розыск.

«Мать жертвы заявила об исчезновении другого ребенка, также несовершеннолетнего. Розыск не имеет никакой криминальной составляющей и призван обеспечить его безопасность», — отмечали в первые часы после трагедии местные власти.

Однако позже в полиции заявили, что 16-летний подросток проходит по делу как подозреваемый. Такое развитие событий не удивило его товарищей по испанской школе. «Он, в отличие от сестры, довольно замкнут и почти не общается с товарищами по классу. Две недели вообще не ходил в школу, и его поведение было ненормальным. На переменах он отсиживался в углу школьного двора, одевался в черное и имитировал руками стрельбу из огнестрельного оружия», — рассказал одноклассник подростка порталу El Espanol.

Знакомые матери, напротив, уверены в невиновности молодого человека. «Должна быть причина для того, чтобы случился всплеск ненависти. А этого случиться не могло, так как мама у них психолог. Она постоянно проводила с детьми тренинги, беседы. Также вела и тренинги по совершенствованию и личностному росту. Это такое горе, мало того, что дочка погибла, еще неизвестно, жив ли ее сын», — заявила подруга Кавер газете «МК».

Теперь же, учитывая информацию издания, не исключено, что молодой человек все же жив и скрывается в России.

Соседи российской семьи по дому в Матаро отметили, что у погибшей девочки был мягкий характер — она была общительным ребенком, профессионально занималась плаванием и даже представляла Испанию на международных соревнованиях. За несколько недель до происшествия подросток приехала с мирового первенства, которое проходило в Москве. Ранее она проживала там с отцом Иосифом Кавером, но потом самостоятельно приняла решение уехать в Испанию.

«Я сейчас живу с двумя нашими с Ольгой сыновьями. Я был против того, чтобы дети жили в Испании, но дочь в 14 лет уже имела право сама решить, где жить. Ольга этого хотела и заботилась о детях, как могла», — пояснил отец в разговоре с «МК».

Сама Ольга Кавер по переезде основала в Барселоне центр репродуктивной медицины. В группе медучреждения «ВКонтакте» отмечается, что россиянка является кандидатом экономических наук, семейным терапевтом, тренером по личностному росту и писателем. В своем сообществе в соцсети она учит подписчиков, что главное для ребенка — это не количество проведенного с ним времени, а его качество.

«С рождением ребенка я могу быть самой собой, самореализовываться и саморазвиваться. Нужно ли ребенку присутствие мамы 24 часа в сутки? Младенцу, конечно, да, но, когда ему уже год, надо вспоминать о себе и о своих желаниях», — подчеркивала Кавер.

Ее знакомые, напротив, рассказали о наплевательском отношении женщины к своим детям.

«Она не занималась воспитанием вообще. Когда она приезжала в Россию, просто нанимался фотограф, делались фотографии для соцсетей, которые всем наглядно показывали, что она их якобы воспитывает. Дети были предоставлены сами себе»,

— отметил сосед женщины в разговоре с радиостанцией «Вести ФМ».

Несмотря на это? соседи подтвердили, что семья Кавер была благополучной. Чтобы обеспечивать жизнь себе и детям, женщина постоянно находилась в поиске новых клиентов и регулярно вела курсы в других городах Испании. Бизнес хоть и приносил ей деньги, но был небезопасен, пишет «МК». За несколько месяцев до инцидента квартиру матери погибшей разгромили неизвестные. По словам очевидцев, злоумышленники хотели отомстить женщине за ее деятельность.