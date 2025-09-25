В Норвегии задержали мужчину, запустившего дрон рядом с аэропортом

В Норвегии задержали 50-летнего мужчину, который запустил беспилотник неподалеку от аэропорта Осло. Об этом сообщает портал Aftonbladet.

«Дрон изъят. Оператора дрона в настоящее время допрашивают», — рассказала журналистам представитель прокуратуры.

Подробности инцидента и мотивы задержанного устанавливаются.

Вечером 22 сентября над военным объектом в Осло заметили дроны. Сразу после этого в городе была объявлена полицейская операция. По ее результатам были задержаны два гражданина Сингапура.

Представители правоохранительных органов выясняют, зачем подозреваемые находились рядом с военным объектом, а также каким образом они связаны с беспилотниками.

О появлении БПЛА возле аэропортов на днях сообщали также власти Дании.

Ранее генсек НАТО не ответил на вопрос о причастности России к инцидентам с беспилотниками.