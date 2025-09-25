Стало известно о состоянии пострадавших от БПЛА в Крыму

Состояние пострадавших, госпитализированных после атаки беспилотников ВСУ по Крыму, стабильное, ухудшений нет. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

На данный момент трое уже готовятся к выписке, рассказали в ведомстве.

Глава Крыма Сергей Аксенов 22 сентября заявлял, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на южном берегу Крыма три человека не выжили, 16 получили травмы.

Позднее в Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА России с травмами поступили 13 человек, 12 из них были госпитализированы.

Вечером 21 сентября дроны ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. Была повреждена и средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара был полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент прилета не было, но охранник школы был ранен. Также в районе города Ялты из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелась сухая трава.

Ранее в двух регионах России отразили атаку украинских беспилотников.