Жительница Киевской области рассказала об уехавших украинцах

РИА Новости: уехавшие в ЕС украинцы не хотят возвращаться на родину

Жительница Киевской области рассказала РИА Новости, что уехавшие в Европу украинцы не хотят возвращаться на родину.

«Есть знакомые, которые иногда приезжают назад, чтобы забрать вещи, какие-то дипломы из учебных заведений, они сидят месяц-два, ну максимум — три и сбегают за границу, подальше отсюда», — ответила женщина на вопрос, возвращаются ли люди домой.

Она уточнила, что речь идет в большей степени о молодых людях. Так, подруга ее сына из Черновцов приехала, забрала диплом и уехала обратно в Германию.

27 августа представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что украинские пограничники ежедневно задерживают до 10 человек, пытающихся пересечь государственную границу с использованием поддельных документов.

Также украинское издание Telegraf писало, что женщины, бежавшие из Украины в Европу и США, сталкиваются с опасностью.

Ранее в Польше рассказали о нежелании украинских беженцев возвращаться на родину.