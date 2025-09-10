Страны Запада назвали опасным местом для украинских беженцев

Женщины, бежавшие из Украины в Европу и США, сталкиваются с опасностью. Об этом пишет украинское издание Telegraf.

Как отмечает издание, нападение на украинку Ирину Заруцкую в Соединенных Штатах повергло общественность в шок.

«Убежавшие украинцы сталкиваются с опасностью там, где искали защиты. Причины разные: от психически больных рецидивистов в США до корыстных побуждений в Европе и семейных конфликтов среди самих беженцев», — говорится в публикации.

22 августа в городе Шарлотт американского штата Северная Каролина бездомный афроамериканец Декарлос Браун напал на украинскую беженку Ирину Заруцкую прямо в вагоне метро. Мужчина сидел позади девушки в вагоне метро и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи. Заруцкую спасти не удалось. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией.

После этого инцидента президент США Дональд Трамп потребовал применения жестких мер в борьбе с преступностью. Глава Белого дома заявил, что преступник, атаковавший украинку, ранее 14 раз подвергался арестам. Политик подчеркнул необходимость решительных действий против рецидивистов.

Ранее на Украине подсчитали, сколько беженцев находится за границей.