На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Страны Запада назвали опасным местом для украинских беженцев

Telegraf: США и страны Европы стали опасными местами для украинских беженцев
true
true
true
close
IMAGO/Global Look Press

Женщины, бежавшие из Украины в Европу и США, сталкиваются с опасностью. Об этом пишет украинское издание Telegraf.

Как отмечает издание, нападение на украинку Ирину Заруцкую в Соединенных Штатах повергло общественность в шок.

«Убежавшие украинцы сталкиваются с опасностью там, где искали защиты. Причины разные: от психически больных рецидивистов в США до корыстных побуждений в Европе и семейных конфликтов среди самих беженцев», — говорится в публикации.

22 августа в городе Шарлотт американского штата Северная Каролина бездомный афроамериканец Декарлос Браун напал на украинскую беженку Ирину Заруцкую прямо в вагоне метро. Мужчина сидел позади девушки в вагоне метро и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи. Заруцкую спасти не удалось. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией.

После этого инцидента президент США Дональд Трамп потребовал применения жестких мер в борьбе с преступностью. Глава Белого дома заявил, что преступник, атаковавший украинку, ранее 14 раз подвергался арестам. Политик подчеркнул необходимость решительных действий против рецидивистов.

Ранее на Украине подсчитали, сколько беженцев находится за границей.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами