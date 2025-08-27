На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украину каждый день пытаются покинуть до 10 человек с поддельными документами

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Украинские пограничники ежедневно задерживают до 10 человек, пытающихся пересечь государственную границу с использованием поддельных документов. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает «Украина.ру».

По словам представителя ведомства, некоторые граждане предпринимают многократные попытки незаконного выезда из страны. Зафиксирован случай, когда один мужчина более десяти раз пытался пересечь границу, но каждый раз был задерживаем пограничниками.

«Уже есть «рекордсмены» среди тех, кто пытается сбежать. Например, один мужчина уже больше 10 раз пытался прорваться через границу», — сообщил Демченко.

26 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу страны во время военного положения. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления. Причем они коснутся и тех украинцев 18-22 лет, которые уже по разным причинам оказались за границей, подчеркнула Свириденко.

Тем временем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко внес законопроект, предлагающий снять ограничения на выезд с территории Украины для всех мужчин призывного возраста. По его словам, все текущие ограничения введены с нарушениями конституции, поскольку они не предусмотрены каким-либо указом президента или законом.

Ранее СМИ рассказали, почему некоторым украинцам разрешили уезжать за границу.

