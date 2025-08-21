На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше рассказали о нежелании украинских беженцев возвращаться на родину

Fitch: украинские беженцы останутся в Польше даже после окончания конфликта
Petr David Josek/AP

Украинские беженцы в Польше вряд ли вернутся на родину даже после окончания конфликта. Об этом сообщило рейтинговое агентство Fitch, передает Reuters.

Отмечается, что в общей сложности с февраля 2022 года в Польшу въехало около 1 миллиона гражданина Украины. Украинцы преимущественно хорошо интегрировались в польский рынок труда, отметил аналитик Fitch по Польше Милан Трайкович.

По его словам, даже если завтра Украина и Россия подпишут мирное соглашение, вряд ли такое большое число украинцев захотят вернуться обратно. Эксперт добавил, что большинство из них останутся в Польше и будут способствовать развитию рынка и росту ВВП.

14 августа президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что польские власти рассматривают возможность отмены программы помощи украинским беженцам «800+».

«800+» является программой поддержки демографии. В соответствии с ней каждая семья может рассчитывать на субсидию в размере 800 злотых ($220) в месяц на каждого ребенка. Помимо поляков, программа распространяется на некоторые категории иностранных граждан.

Ранее США депортировали из страны первых украинцев.

