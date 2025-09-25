На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
До конца месяца пенсионеры могут выбрать форму социальных услуг

Пенсионеры могут выбрать форму социальных услуг до 1 октября
Kitreel/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионеры до 1 октября могут определиться с формой получения социальных услуг. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, передает ТАСС.

Речь идет о натуральной или денежной формах.

По словам Машарова, натуральная форма предусматривает предоставление путевки в санаторий, медицинских изделий и лекарств, бесплатного проезда на пригородных электричках, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

В случае, если эта форма не подходит, то можно выбрать денежную компенсацию, подчеркнул он.

До 1 октября необходимо подать заявление в Социальный фонд и указать способ получения по каждой услуге из набора. Выбранный вариант начнет действовать со следующего года.

До этого сообщалось, что пенсионеры в ряде российских регионов получат доплаты, а также другие меры соцподдержки в честь Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября.

13 сентября депутаты Госдумы от ЛДПР предложили повысить надбавку к пенсии с 80 лет до уровня минимального размера оплаты труда. Лидер фракции Леонид Слуцкий заявил, что подобная мера позволит усилить социальную поддержку пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями.

Ранее в Госдуме предложили запретить высаживать пенсионеров из автобусов.

