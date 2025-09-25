Медведь напал на подростка в Петропавловске-Камчатском, ему удалось выжить. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

По информации канала, 12-летний мальчик встретил медведя возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Водник».

Испугавшись, он побежал, но зверь догнал его и ударил лапой по рюкзаку, из-за чего подросток отлетел, ударился виском и коленями, а после притворился неживым. Когда он понял, что угроза миновала, «то медленно отполз в укрытие».

По данным Mash, этот же медведь напал на женщину возле детского сада — она была госпитализирована в реанимацию, но врачи не смогли ее спасти. Также он набросился на мужчину на парковке, но тому чудом удалось спрятаться в автомобиле. Зверя ликвидировали возле школы № 3.

В данный момент по улицам ходят патрули, которые следят за безопасностью, добавил канал.

Эксперты Пермского Политеха предупредили, что с приходом осени в российских лесах возрастает риск встреч с дикими животными. При столкновении с медведем нельзя убегать или смотреть ему прямо в глаза. Лучше громко шуметь и использовать резкие запахи, чтобы отпугнуть его.

Ранее в Греции турист записал на видео, как медведь столкнул его со скалы.