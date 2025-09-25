Сотни детей эвакуировали из загоревшейся школы в Биробиджане

В Биробиджане произошло возгорание в электрощитовой начальной школы №14. Об этом сообщает в Telegram-канале управление МЧС по Еврейской автономной области.

В ведомстве рассказали, что электрощитовая у столовой на первом этаже здания загорелась около 9:19 (2:19 мск). Из учебного учреждения эвакуировали 428 детей и 45 сотрудников. Пожар потушили примерно за полчаса. Его причины устанавливают экстренные службы.

Вечером 21 сентября дроны ударили по крымскому поселку Форос. Была повреждена местная средняя школа им. А.С. Терлецкого. Там вспыхнул актовый зал. С возгоранием боролись 34 человека и 12 единиц техники. Им удалось локализовать огонь на площади в 80 кв. м, а спустя примерно два часа его полностью потушили. Учащихся в учебном заведении не было, но при возгорании пострадал охранник. Актовый зал был полностью разрушен, и сильно пострадала библиотека.

Ранее воздушный шар врезался в здание школы во время фестиваля.