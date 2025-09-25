В Шереметьево рассказали о столкновении самолетов

Технические специалисты осматривают самолет Hainan Airlines, который накануне вечером «соприкоснулся» в Шереметьево с бортом компании «Россия». Об этом сообщает аэропорт в Telegram-канале.

Там рассказали, что инцидент произошел в 20:38, службы воздушной гавани оперативно отреагировали на случившееся, действуя по регламенту. В 23:56 рейс «России» FV6097 отправился в Санкт-Петербург после замены самолета.

До этого SHOT писал, что у лайнера перед вылетом из Шереметьево оторвало часть хвоста. Борт резко остановился на взлетно-посадочной полосе. В Superjet находились около 100 человек. Спустя 40 минут ожидания в салоне их попросили покинуть лайнер. Самолет отбуксировали на стоянку. Очевидцы утверждали, что «на рулежной дорожке вырвало руль направления».

В авиакомпании «Россия», которой принадлежит Superjet 100, заявили, что при подготовке к вылету рейса FV6097 из Москвы в Петербург на рулежной дорожке самолет другой авиакомпании соприкоснулся крылом с рулем направления воздушного судна. Это привело к повреждению лайнера. Росавиация расследует инцидент.

