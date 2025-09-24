На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Борт «России» поврежден при столкновении в Шереметьево

В Москве самолет «России» был поврежден из-за соприкосновения с другим бортом
true
true
true
close
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

В Шереметьево при подготовке к вылету самолет авиакомпании «Россия» был поврежден из-за «соприкосновения» с бортом другого перевозчика, передает ТАСС.

«При подготовке к вылету рейса FV6097 из Москвы в Санкт-Петербург на рулежной дорожке, по предварительным данным, самолет другой авиакомпании произвел соприкосновение крылом с рулем направления воздушного судна, что привело к повреждению», — заявили в «России».

В компании добавили, что сейчас технические службы осматривают борт, а пассажиров пересадили на резервный самолет.

До этого SHOT сообщил, что у лайнера перед вылетом из Шереметьево оторвало часть хвоста. Борт должен был лететь из Москвы в Петербург, но резко остановился на взлетно-посадочной полосе. На борту Sukhoi Superjet в этот момент находились около 100 человек. Спустя 40 минут ожидания в салоне пассажиров попросили покинуть лайнер. Самолет отбуксировали на стоянку. Очевидцы утверждали, что «на рулежной дорожке вырвало руль направления».

Mash уточнил, что в аэропорту задели друг друга Sukhoi Superjet 100 и Airbus A330 компании Hainan Airlines, готовившийся к вылету в Пекин. У Superjet при столкновении был поврежден хвост, у Airbus — крыло. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее пассажиры услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами