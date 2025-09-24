Борт «России» поврежден при столкновении в Шереметьево

В Москве самолет «России» был поврежден из-за соприкосновения с другим бортом

В Шереметьево при подготовке к вылету самолет авиакомпании «Россия» был поврежден из-за «соприкосновения» с бортом другого перевозчика, передает ТАСС.

«При подготовке к вылету рейса FV6097 из Москвы в Санкт-Петербург на рулежной дорожке, по предварительным данным, самолет другой авиакомпании произвел соприкосновение крылом с рулем направления воздушного судна, что привело к повреждению», — заявили в «России».

В компании добавили, что сейчас технические службы осматривают борт, а пассажиров пересадили на резервный самолет.

До этого SHOT сообщил, что у лайнера перед вылетом из Шереметьево оторвало часть хвоста. Борт должен был лететь из Москвы в Петербург, но резко остановился на взлетно-посадочной полосе. На борту Sukhoi Superjet в этот момент находились около 100 человек. Спустя 40 минут ожидания в салоне пассажиров попросили покинуть лайнер. Самолет отбуксировали на стоянку. Очевидцы утверждали, что «на рулежной дорожке вырвало руль направления».

Mash уточнил, что в аэропорту задели друг друга Sukhoi Superjet 100 и Airbus A330 компании Hainan Airlines, готовившийся к вылету в Пекин. У Superjet при столкновении был поврежден хвост, у Airbus — крыло. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее пассажиры услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.