Росавиация создала комиссию для расследования столкновения самолетов в Шереметьево

Росавиация создала комиссию для расследования инцидента с «соприкосновением» самолетов в Шереметьево. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель ведомства Артем Кореняко.

Он уточнил, что накануне вечером во время подготовки к полету в Санкт-Петербург Superjet 100 коснулся Airbus A330, возвратившегося из Пекина. Рисков для пассажиров не было. Путешествующих на Superjet 100 отправили в Петербург на резервном борте.

До этого SHOT писал, что у лайнера перед вылетом из Шереметьево оторвало часть хвоста. Борт резко остановился на взлетно-посадочной полосе. На борту Sukhoi Superjet находились около 100 человек. Спустя 40 минут ожидания в салоне их попросили покинуть лайнер. Самолет отбуксировали на стоянку. Очевидцы утверждали, что «на рулежной дорожке вырвало руль направления».

В авиакомпании «Россия», которой принадлежит Superjet 100, заявили, что при подготовке к вылету рейса FV6097 из Москвы в Петербург на рулежной дорожке самолет другой авиакомпании соприкоснулся крылом с рулем направления воздушного судна. Это привело к повреждению лайнера.

Ранее гаишники отогнали самолет, аварийно севший на трассу под Вологдой.