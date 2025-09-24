На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два самолета столкнулись в московском аэропорту

Mash: в аэропорту Шереметьево на взлетной полосе столкнулись два самолета
Telsek/Shutterstock/FOTODOM

Два пассажирских самолета получили повреждения в результате столкновения в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва — Петербург, и Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, готовившийся к вылету в Пекин, задели друг друга на взлетно-посадочной полосе.

У Superjet при столкновении был поврежден хвост, у Airbus — крыло, пишет Mash. В результате инцидента никто не пострадал.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в Шереметьево у самолета Sukhoi Superjet, который вылетал в Санкт-Петербург, оторвало часть хвоста. Причина ЧП не называлась.

По словам очевидцев, «на рулежной дорожке вырвало руль направления». На борту в этот момент находилось около 100 человек. Спустя 40 минут ожидания в салоне пассажиров попросили покинуть самолет. Воздушное судно отбуксировали на стоянку.

Ранее пассажиры рейса Москва — Пермь пожаловались на ремонт на борту прямо перед вылетом.

