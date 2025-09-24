«Аэрофлот» сообщил о корректировке рейсов из городов Кубани

«Аэрофлот» вынужден корректировать расписание рейсов из Геленджика, Сочи и Краснодара. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в Telegram-канале.

«В связи с вводом днем 24 сентября временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика, а также ограничений на использование воздушного пространства Краснодарского края, «Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание рейсов, следующих в/из Геленджика, Сочи и Краснодара», — сказано в сообщении.

В компании уточнили, что часть рейсов, направлявшихся в Сочи, были возвращены в аэропорт вылета или направлены на запасные аэродромы, а часть отменены или задержаны.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что в аэропорту Краснодара могут скорректировать расписание прилетов и вылетов из-за введенных ограничений, которые действовали утром и днем 24 сентября.

Ранее в аэропортах Москвы задержали и отменили более 200 рейсов.