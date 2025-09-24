В минэнерго Казахстана прокомментировали атаку ВСУ на Новороссийск

Минэнерго Казахстана: прием нефти через порт Новороссийска идет в обычном режиме

Отгрузка и транспортировка нефти через порт Новороссийска, подвергшийся атаке со стороны Украины, идет в обычном режиме, сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

«Прием нефти от грузоотправителей на казахстанском участке трубопровода ведется без ограничений», — говорится в сообщении.

Чиновники отметили, что ведомство поддерживает связь с акционерами консорциума.

Новороссийск подвергся атаке украинских дронов днем 24 сентября. Удары наносились по центральной части города. В результате падения обломков БПЛА в населенном пункте оказались повреждены семь домов, в том числе здание гостиницы. Также повреждения получили 20 автомобилей, три из них сгорели полностью.

На фоне произошедшего в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти развернули стационарный пункт временного размещения на базе Технико-экономического лицея.

Ранее в Новороссийске в подвале атакованного беспилотником здания оказались заблокированы три человека.