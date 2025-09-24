Мишустин утвердил праздничные дни в 2026 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных днях в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Их перенесли на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, следует из сообщения.

Новогодние каникулы, согласно постановлению, продлятся 12 дней: до 11 января 2026 года. Во время майских праздников нерабочими будут дни с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

В июне выходных будет три: 12, 13 и 14-е число — по случаю Дня России. Следующий праздник и выходной — 4 ноября — День Народного единства.

Также Мишустин объявил 31 декабря 2026 года выходным днем.

22 сентября председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что 4 ноября по Трудовому кодексу РФ является нерабочим праздничным днем. Однако в 2025 году праздник выпадает на вторник, в связи с чем правительство России предусмотрело изменения в производственном календаре ближайших к празднику дней. Так, суббота 1 ноября будет рабочим днем, а выходной с субботы переносится на понедельник.

Ранее в Госдуме рассказали россиянам, как устроить «мини-каникулы», не оформляя долгий отпуск.