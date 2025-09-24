На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мишустин утвердил праздничные дни в 2026 году

Опубликован календарь рабочих дней на 2026 год
close
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных днях в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Их перенесли на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, следует из сообщения.

Новогодние каникулы, согласно постановлению, продлятся 12 дней: до 11 января 2026 года. Во время майских праздников нерабочими будут дни с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

В июне выходных будет три: 12, 13 и 14-е число — по случаю Дня России. Следующий праздник и выходной — 4 ноября — День Народного единства.

Также Мишустин объявил 31 декабря 2026 года выходным днем.

22 сентября председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что 4 ноября по Трудовому кодексу РФ является нерабочим праздничным днем. Однако в 2025 году праздник выпадает на вторник, в связи с чем правительство России предусмотрело изменения в производственном календаре ближайших к празднику дней. Так, суббота 1 ноября будет рабочим днем, а выходной с субботы переносится на понедельник.

Ранее в Госдуме рассказали россиянам, как устроить «мини-каникулы», не оформляя долгий отпуск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами