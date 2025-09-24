На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Цена слишком высока»: в Госдуме выступили против законопроекта о рубке лесов на Байкале

true
true
true
close
Владимир Смирнов/РИА Новости

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил «Газете.Ru», что поддерживает научное сообщество, выступившее против поправок в федеральные законы «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе», после принятия которых станет возможна санитарная рубка леса в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ). По мнению депутата, законопроект ведет к уничтожению достояния России.

«Наша позиция по отношению к этим скандальным — по-другому не скажешь — поправкам неизменна. Мы категорически против нормы, допускающей так называемые сплошные санитарные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Это прямой путь к уничтожению уникального достояния России и всего человечества. Очевидно, что авторы поправок озабочены не проблемами местного населения, а возможностью нажиться на наших лесных богатствах», — заявил он.

Миронов призвал отложить второе чтение законопроекта и продолжить обсуждение поправок с учетом мнения ученых, поскольку цена ошибки «слишком высока».

«Не случайно ученые апеллируют к президенту: очевидно, они уже не верят, что депутатский корпус примет решение, отвечающее национальным интересам страны. Я все же рассчитываю на ответственное отношение коллег к судьбе Байкала. Предлагаю отложить второе чтение и продолжить обсуждение поправок с учетом мнения наших ученых, дав им возможность представить депутатам свою позицию. В этом вопросе мы не имеем права на ошибку, цена которой слишком высока», — заключил он.

Тревога ученых вызвана поправками в два закона: «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе» — в июле 2023 года они были приняты Госдумой в первом чтении. В документе идет речь о необходимости возведения сооружений инженерной защиты территорий от селей, строительстве линейных коммуникаций и создании мест погребения в населенных пунктах.

В июле 2025 года Минприроды подготовило пакет поправок к законопроекту, разрешающих сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Сейчас в этой зоне действует запрет на сплошные вырубки, а ведомство предлагает допустить их в случаях, когда выборочные рубки не обеспечивают восстановление лесных насаждений.

После этого 87 ученых подписали письмо Владимиру Путину, в котором попросили не допустить принятия законопроекта. Они выразили опасение, что сплошные рубки леса в районе Байкала приведут к поджогам здоровых лесов с целью их дальнейшей коммерческой рубки, а процесс лесовосстановления может привести к эрозии почвы и загрязнению озера.

Ранее эколог рассказал о бактериях, поедающих выброс нефти на Байкале.

