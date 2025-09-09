Ученые попросили Путина не допустить рубку леса в районе Байкала

Ученые, в том числе академики и членкоры Российской академии наук, направили президенту России Владимиру Путину письмо, в котором попросили не допустить принятия законопроекта о сплошных рубках леса в центральной экологической зоне Байкала. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, под письмом подписались 87 человек. Ученые выразили опасение, что сплошные рубки леса в районе Байкала приведут к поджогам здоровых лесов с целью их дальнейшей коммерческой рубки, а процесс лесовосстановления может привести к эрозии почвы и загрязнению озера.

У ученых также вызывает опасение перспектива вырубки леса для застройки «объектами туристической инфраструктуры» особых экономических зон центральной экологической зоны Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ).

Законопроект, вызывающий беспокойство ученых, действительно подразумевает сплошные рубки в ЦЭЗ БПТ «в целях воспроизводства лесов». Речь идет о рубке насаждений, утративших «средообразующие, водоохранные, оздоровительные» и другие функции. Кроме того, законопроект предполагает перевод земель лесного фонда в иные категории — там можно будет строить дороги, коммунальные объекты, прокладывать инженерные сети и разбивать кладбища.

Среди подписавших письмо фигурируют научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, вице-президент Русского географического общества академик Александр Чибилев, глава Научного совета РАН по экологии биологических систем академик Вячеслав Рожнов, глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В июле Минприроды подготовило пакет поправок, разрешающих сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Сейчас в этой зоне действует запрет на сплошные вырубки. Ведомство предлагает допустить их в случаях, когда выборочные рубки не обеспечивают восстановление лесных насаждений.

