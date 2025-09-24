На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пассажиров поезда Петербург — Адлер эвакуировали на станции Горячий Ключ

Осторожно, новости: поезд Петербург — Адлер эвакуировали на станции Горячий Ключ
true
true
true

Пассажиров поезда «Петербург — Адлер» эвакуировали на станции Горячий Ключ. Вагоны проверяет полиция, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Как рассказали «Осторожно, новости» пассажиры поезда 099, их вывели на улицу после того как проводникам «поступила информация». Сотрудники полиции просят всех встать на противоположном краю платформы», — говорится в посте.

По словам очевидцев, происходящее не связано с учениями.

22 сентября два вагона поезда Краснодар — Староминская загорелись в Краснодарском крае, пассажиры эвакуированы. Возгорание произошло на участке между станциями Деревянковка и Албаши Северо-Кавказской железной дороги. В результате происшествия пострадавших нет. Все 56 пассажиров были эвакуированы из вагонов.

Ночью 20 сентября сообщалось, что сход подвижного состава произошел на железной дороге в Амурской области. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России рассказали, что происшествие произошло на перегоне Беленькая — Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при проведении ремонтных работ.

В результате ЧП два работника получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Литве задержали поезд в Калининград из-за возгорания вагонов с газом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами