Пассажиров поезда «Петербург — Адлер» эвакуировали на станции Горячий Ключ. Вагоны проверяет полиция, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Как рассказали «Осторожно, новости» пассажиры поезда 099, их вывели на улицу после того как проводникам «поступила информация». Сотрудники полиции просят всех встать на противоположном краю платформы», — говорится в посте.

По словам очевидцев, происходящее не связано с учениями.

22 сентября два вагона поезда Краснодар — Староминская загорелись в Краснодарском крае, пассажиры эвакуированы. Возгорание произошло на участке между станциями Деревянковка и Албаши Северо-Кавказской железной дороги. В результате происшествия пострадавших нет. Все 56 пассажиров были эвакуированы из вагонов.

Ночью 20 сентября сообщалось, что сход подвижного состава произошел на железной дороге в Амурской области. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России рассказали, что происшествие произошло на перегоне Беленькая — Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при проведении ремонтных работ.

В результате ЧП два работника получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Литве задержали поезд в Калининград из-за возгорания вагонов с газом.