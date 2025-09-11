В Литве задержали поезд в Калининград из-за возгорания вагонов с газом

Транзитный поезд, следовавший в Калининградскую область, временно задержали на территории Литвы из-за возгорания вагонов с газом на перевалочной станции в Вильнюсе. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Литвы.

По данным ведомства, пожар произошел на газовой станции на окраине столицы. В связи с происшествием движение поезда «Калининград» было приостановлено, позже его направили по альтернативному маршруту.

Власти организовали эвакуацию жителей в радиусе одного километра от места возгорания. Для тушения привлекли около 40 пожарных расчетов, над районом дежурил вертолет пограничной службы.

Утром 10 сентября в литовской столице загорелись вагоны со сжиженным природным газом компании Orlen Lietuva. Во время пожара пострадал один человек, его доставили в больницу. Представители Orlen Lietuva подтвердили, что загоревшиеся вагоны принадлежат компании, в части из них были грузы с завода в городе Мажейкяй.

По предварительной версии, вагоны загорелись из-за нарушения правил безопасности труда.

