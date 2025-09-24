На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новороссийске действует предупреждение об атаке БПЛА

Мэр Кравченко: в Новороссийске звучит сирена, предупреждающая об атаке БПЛА
Shutterstock/Oleg Elkov

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил в Telegram-канале, что в городе звучит сирена, предупреждающая об опасности атаки беспилотников.

«Прошу сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала», — написал Кравченко.

Новороссийск подвергся атаке беспилотников днем 24 сентября. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, целью стала центральная часть населенного пункта. В результате ударов пострадали пять человек, из них выжили трое. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов и здание гостиницы.

Life со ссылкой на канал Shot написал, что один из беспилотник упал на автомобильную парковку в центре Новороссийска. На ней загорелись как минимум пять машин.

Позднее пресс-служба Каспийского Трубопроводного Консорциума сообщила о повреждении офиса компании в результате атаки дронов.

Ранее украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Башкирии.

