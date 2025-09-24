Рядом с телом экс-чиновника Авакяна нашли нож

РИА Новости: рядом с телом Авакяна, покончившего с собой, нашли нож

Рядом с телом бывшего чиновника Бориса Авакяна, покончившего с собой, нашли нож. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

«На месте рядом с телом Авакяна был найден нож», -— сказали журналистам.

Следователи работают в здании консульства Армении в Северной столице.

О смерти Авакяна стало известно 24 сентября. Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

Авакян обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей на миллиарды рублей. Он сбежал из Кронштадтского районного суда. Во время заседания 23 сентября, где рассматривался вопрос о мере пресечения для Бориса Авакяна, подсудимый в перерыве попросился «покурить» и, когда оказался на улице, скрылся. Конвой не сумел воспрепятствовать побегу.

Чиновник укрылся в здании дипмиссии на Васильевском острове и потребовал экстрадиции в Армению.

