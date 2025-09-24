В Петербурге экс-чиновник сбежал с заседания суда и спрятался в консульстве Армении. Борис Авакян требует экстрадиции

В Петербурге экс-чиновник Авакян сбежал с суда и спрятался в консульстве Армении

Бывший чиновник Росреестра и Росимущества Борис Авакян, обвиняемый в уклонении от уплаты таможенных платежей на миллиарды рублей, сбежал из Кронштадтского районного суда Санкт-Петербурга. Он укрылся в консульстве Армении на Васильевском острове и потребовал экстрадиции в эту страну, где он объявлен в розыск.

Инцидент произошел днем во вторник, 23 сентября, во время заседания Кронштадтского суда, где рассматривался вопрос о мере пресечения для Бориса Авакяна. По данным 47news, подсудимый в перерыве попросился «покурить» и, когда оказался на улице, скрылся. Конвой не сумел воспрепятствовать побегу.

Вскоре появилась информация, что Авакян направился в консульство Армении на Большом проспекте Васильевского острова. Сам он сообщил «ФактИнфо», что находится в консульстве и требует экстрадиции в Армению.

«За последний месяц меня задерживали сотрудники спецполка полиции РФ, доставили в полицию для проверки документов, потому что Армения объявила меня в розыск», — заявил Авакян. По его словам, он хочет, чтобы его экстрадировали в Армению, где он объявлен в розыск за незаконное пересечение границы и отмывание денег. «Пусть задержат и проведут расследование, а затем суд решит, виновен я или нет», — сказал Авакян.

Кто такой Борис Авакян

43-летний Борис Авакян ранее занимал руководящие посты в территориальном управлении Росимущества по Ленинградской области и в управлении Росреестра по Санкт-Петербургу, где курировал вопросы земельных отношений и имущественной политики. Позже он возглавил одного из крупнейших таможенных брокеров в порту Петербурга, специализировавшегося на оформлении грузов и логистических операциях с импортными товарами.

В 2016 году Авакяна впервые задержали по делу о контрабандных схемах, однако он сумел бежать из-под стражи и некоторое время находился во Франции.

Позднее он перебрался в Армению и Нагорный Карабах. В непризнанной республике Авакян сделал карьеру: был спецпредставителем президента и замдиректора МЧС. В 2018 году он публично отказался от российского гражданства, заявив о намерении продолжать деятельность в Армении. В 2021 году его освободили от всех должностей, что совпало с его возвращением в Россию.

В петербургской среде, пишут СМИ, Авакян был известен как «денди» . Он передвигался на люксовых автомобилях, посещал элитные заведения и поддерживал связи с влиятельными бизнесменами и представителями силовых структур.

Уголовные дела в России и Армении

Главное обвинение связано с уклонением от уплаты таможенных платежей на сумму более 4,2 млрд руб. По версии следствия, Авакян вместе с партнерами применял схемы занижения стоимости импортируемых товаров. В апреле 2024 года Генпрокуратура направила дело в Кронштадтский суд. В числе обвиняемых — 21 человек, включая бывшего чиновника Росреестра Олега Панова и предпринимателя Дмитрия Зарубина. Часть фигурантов уже получили реальные сроки. Санкции по ч. 4 ст. 194 УК РФ предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Разбирательство началось весной 2024 года, но в августе 2025-го было приостановлено, когда Авакян заключил контракт с Минобороны для участия в СВО.

После расторжения контракта, который, по данным СМИ, не был реализован и не повлек отправку Авакяна в зону боевых действий, процесс возобновился, и фигурант вновь оказался в центре судебного разбирательства.

Армянские правоохранительные органы объявили Авакяна в розыск по обвинениям в незаконном пересечении границы и легализации преступных доходов. Официальных комментариев о его возможном пребывании в петербургском консульстве они не давали.

Между Россией и Арменией нет договора об экстрадиции, и государства не обязаны выдавать собственных граждан. Даже при наличии таких соглашений решение принимается на политическом уровне. По данным СМИ, переговоры между Москвой и Ереваном о судьбе Авакяна уже ведутся.