На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Адвокат рассказал о последнем разговоре с экс-чиновником Росимущества

Адвокат Тарасенко: последний разговор с экс-чиновником Авакяном был ночью
true
true
true
close
mos.news

Последний разговор с бывшим чиновником Росимущества Борисом Авакяном (на фото) проходил ночью в 02:30 по московскому времени. Об этом заявил его адвокат Константин Тарасенко в интервью газете «Известия».

«Мы разговаривали о его дальнейшей стратегии защиты по уголовному делу. Он был абсолютно жизнерадостным человеком. Никогда не видел его в подавленном состоянии», — говорится в сообщении.

По словам защитника, данные о том, что Авакян отпросился у конвоя военной полиции покурить, чтобы сбежать, являются ложными. Адвокат добавил, что Авакяну объяснили, что он не является военнослужащим, поэтому военная полиция не могла его конвоировать. Он добавил, что после этого заявления бывший чиновник, будучи свободным человеком, спокойно вышел из здания суда и просто уехал по своим делам.

Авакян обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей на миллиарды рублей.

До этого сообщалось, что он якобы сбежал из Кронштадтского районного суда под предлогом перекура. Чиновник укрылся в здании дипмиссии на Васильевском острове и потребовал экстрадиции в Армению.

Позже стало известно, что Авакян был найден мертвым. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

Ранее появились фото с места гибели экс-чиновника Росимущества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами