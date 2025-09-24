Адвокат рассказал о последнем разговоре с экс-чиновником Росимущества

Последний разговор с бывшим чиновником Росимущества Борисом Авакяном (на фото) проходил ночью в 02:30 по московскому времени. Об этом заявил его адвокат Константин Тарасенко в интервью газете «Известия».

«Мы разговаривали о его дальнейшей стратегии защиты по уголовному делу. Он был абсолютно жизнерадостным человеком. Никогда не видел его в подавленном состоянии», — говорится в сообщении.

По словам защитника, данные о том, что Авакян отпросился у конвоя военной полиции покурить, чтобы сбежать, являются ложными. Адвокат добавил, что Авакяну объяснили, что он не является военнослужащим, поэтому военная полиция не могла его конвоировать. Он добавил, что после этого заявления бывший чиновник, будучи свободным человеком, спокойно вышел из здания суда и просто уехал по своим делам.

Авакян обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей на миллиарды рублей.

До этого сообщалось, что он якобы сбежал из Кронштадтского районного суда под предлогом перекура. Чиновник укрылся в здании дипмиссии на Васильевском острове и потребовал экстрадиции в Армению.

Позже стало известно, что Авакян был найден мертвым. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

Ранее появились фото с места гибели экс-чиновника Росимущества.