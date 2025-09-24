Появились фото с места гибели экс-чиновника Росимущества Бориса Авакяна в петербургском консульстве Армении. Их публикует Telegram-канал Baza.

На кадрах виден окровавленный кухонный нож, лежащий в раковине.

О смерти Авакяна стало известно 24 сентября. Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

Авакян обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей на миллиарды рублей. Он сбежал из Кронштадтского районного суда. Во время заседания 23 сентября, где рассматривался вопрос о мере пресечения для Бориса Авакяна, подсудимый в перерыве попросился «покурить» и, когда оказался на улице, скрылся. Конвой не сумел воспрепятствовать побегу.

Чиновник укрылся в здании дипмиссии на Васильевском острове и потребовал экстрадиции в Армению.

