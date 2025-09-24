Психолог объяснил, почему люди часто выбирают партнеров «хуже» себя

Люди часто выбирают для отношений партнеров, которые заведомо «хуже» них. При этом они ориентируются не на свои чувства, а на страх оказаться брошенными и отверженными. Корни такого поведения, как правило, уходят в прошлое – этот паттерн формируется еще в детстве, объяснил 360.ru бизнес-психолог, консультант по бизнес-архитектуре и организационному развитию ООО «Вместе.ПРО» Данил Бережной.

По словам специалиста, в таких отношениях люди стараются найти партнера «хуже», надеясь, что он по определению будет считать, что ему очень повезло и относиться к возлюбленному как к божеству. При этом человек рассчитывает, что партнер будет относиться к себе как к недостаточно хорошему и, соответственно, никогда не уйдет.

Формируется такой паттерн поведения в детстве, когда у ребенка складывается ложное чувство, что мир причинит ему боль в случае открытости, объяснил Бережной.

«Это могло быть следствием травмы отвержения, эмоционального пренебрежения или болезненного расставания. Чтобы больше не переживать подобное, психика выбирает обходной путь: тот, кто хуже меня, безопаснее, ведь я могу его контролировать, — пояснил психолог. – Да, это иллюзия. Однако она дает мнимое спокойствие, защищает от потрясений, позволяет не чувствовать себя уязвимым».

Так человек бессознательно попадает в золотую клетку, выбирая предсказуемость и стабильность, а не настоящие чувства, добавил эксперт. Чтобы выйти из такой ситуации, по его мнению, важно осознать и принять мысль о неизбежности боли. Следует принять, что жизнь невозможна без разочарований и расставаний, однако относиться к этому нужно как к обычной части человеческого опыта. Делая выбор в пользу «безопасного» партнера, а не того, к кому есть настоящие чувства, человек обрекает себя на несчастье.

Бережной посоветовал взять за основу осознание того, что здоровые отношения возможны лишь в союзе двух целостных личностей. Кроме того, следует признать свое одиночество и честно ответить себе на вопрос, какого партнера хочется видеть рядом с собой. Это не должен быть человек, который будет выступать гарантией отсутствия боли – это должна быть личность, в союзе с которой человек сможет раскрыть свой потенциал, будет развиваться не по шаблону и без иллюзии контроля.

«Есть только доверие и искренность – к себе, партнеру и жизни», — заключил специалист.

